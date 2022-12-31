Псковский губернатор вручил награды медицинским работникам

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В пятницу, 30 декабря, прошла церемония награждения лучших медицинских работников Псковской области. Медали, почетные грамоты и благодарственные письма лично вручал губернатор области Михаил Ведерников. Об этом сообщил корреспондент ПАИ.

«Почти 500 миллионов в этом году было выделено на модернизацию первичного звена здравоохранения, и столько же будет направлено в следующем году», — поделился глава региона, выступая перед медицинскими работниками.

Десять медалей Луки Крымского, пять почетных грамот губернатора, три благодарственных письма правительства Псковской области и десять дипломов победителей областного конкурса «Лучший медицинский работник» получили врачи из рук губернатора Михаила Ведерникова.