Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 декабря 2022 8:11

Псковский губернатор вручил награды медицинским работникам

Источник:kp.ru
.

.

В пятницу, 30 декабря, прошла церемония награждения лучших медицинских работников Псковской области. Медали, почетные грамоты и благодарственные письма лично вручал губернатор области Михаил Ведерников. Об этом сообщил корреспондент ПАИ.

«Почти 500 миллионов в этом году было выделено на модернизацию первичного звена здравоохранения, и столько же будет направлено в следующем году», — поделился глава региона, выступая перед медицинскими работниками.

Десять медалей Луки Крымского, пять почетных грамот губернатора, три благодарственных письма правительства Псковской области и десять дипломов победителей областного конкурса «Лучший медицинский работник» получили врачи из рук губернатора Михаила Ведерникова.