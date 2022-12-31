Более 120 юных псковичей посетили Поезд Деда Мороза бесплатно

Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Всего на два дня поезд Деда Мороза задержался в Псковской области. Самый новогодний состав остановливался в Великих Луках и Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Анимационная программа, организованная Дедом Морозом, была очень интересной не только ребятам, но и взрослым. «Сказочный поезд собрал сотни детей со всей области. Для зрителей была организована концертная программа с анимационными персонажами. Ребята проходили квесты, решали головоломки, общались со сказочными героями и, конечно, с самим Дедом Морозом»,— поделился глава региона.

Более120 детей, которые остались без попечения родителей, а также дети военнослужащих, посетили Поезд Деда Мороза бесплатно в Пскове и Великих Луках. Михаил Ведерников надеется, что это яркое впечатление останется в их памяти надолго. «Спасибо РЖД за замечательный проект. Ждём Деда Мороза в гости в следующем году!» — заключил глава региона.