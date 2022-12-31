Читатели «Комсомольской правды в Пскове» определили самую лучшую новогоднюю ёлку, праздничное убранство дома и ёлочную игрушку в Псковской области

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В канун Нового года мы готовы огласить результаты новогоднего Фото-марафона, который стартовал 19 декабря. И сегодня мы назовем финалистов, которые получат сертификаты на 2000 рублей от сети магазинов с товарами для творчества «Рукоделие».

Напомним, участникам необходимо было представить фотографии в трех номинациях:

— Самая уникальная елочная игрушка;

—Самая оригинальная праздничная елка;

—Самая эффектная новогодняя комната.

Определяли победителей голосованием, которое проходило в нашем сообществе «ВКонтакте». Обязательное условие для голосования: быть участником нашей группы.

В номинации «Самая уникальная елочная игрушка» была заявлена 21 работа. Больше всего голосов было отдано за игрушку Прокофьевой Татьяны. Она представила работу «Зайчик». Главный символ 2023 года покорил сердца участников голосования.

В номинации «Самая оригинальная праздничная елка», в которой было заявлено 15 участников, победу одержала семья Прокофьевых. Отмечается, что на их праздничной елочке все игрушки сделаны своими руками.

В номинацию «Самая эффектная новогодняя комната» поступило 15 заявок. Победителем в этой номинации стала Захаревская Алеся. Она украсила холл своего дома гирляндами, развесила рождественские носочки и поставила чудесную елку.

Всё победители нашего новогоднего Фото-марафона получат призы от нашего спонсора: сертификаты на 2000 рублей от магазина с товарами для творчества «Рукоделие».

Кроме того, решением редакции, призом зрительских симпатий мы отметили троих участников, которым совсем немного не хватило до победы.

Приз зрительских симпатий и поощрительный приз от редакции получают:

— Павлова Мария, представившая работу в номинации «Самая оригинальная праздничная елка». Кроме празднично наряжённой лесной красавицы, девочка представила светящую инсталляцию в виде новогоднего подарка и забавного гномика ручной работы;

—Горшанова Дарья, представившая работу в номинации «Самая эффектная новогодняя комната». Девочка выполнила целую композицию из пластилина: Дед Мороз рядом с елочкой;

— Семья Алексеевых, представившая работу в номинации «Самая оригинальная праздничная елка». Семья представила инсталляцию маленьких ёлочек у окошка и оригинальную ёлку из гирлянд на стене.

Поздравляем наших победителей и участников в наступающими праздниками. Пусть в 2023 году будет больше побед и свершений. До встречи в новом году, ваша Комсомолка!