«Чудские котики»: десяток голодных котов в Сторожинце вышли на лёд к рыбакам

Десяток голодных котов в Сторожинце вышли на лёд Чудского озера к рыбакам

Более десятка котов вышло на лёд к рыбакам, чтобы просить свежей рыбы. О таком забавном случае рассказали в сообществе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в сообществе «ВКонтакте». Рыбаки оказались не прочь подкормить «бедолаг».

Кадры со льда Чудского озера в районе Сторожинца собрали более 400 лайков. В комментариях под постом написали: «Все хотят полакомиться свежей рыбкой, а местные гдовские коты — тем более, они же привычные».

«Моряков убрали с базы, кормить некому. Спасибо рыбакам, что подкармливают», – написал местный житель.

«Все ерши были отданы на съеденье бедолагам...», – ответил один из рыбаков. «Никогда такого количества не было, и все голодные, надеюсь, прокормим, озеро шедрое», – добавил другой.