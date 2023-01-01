Первое ДТП 2023 года в Псковской области стало смертельным

.

В Пустошке на улице Лесная произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Один человек погиб на месте, ещё двое попали в больницу. Среди госпитализированных ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

47-летний водитель, управляя автомобилем Volvo, выехал на встречную и допустил столкновение с автомобилем Geely.

В результате ДТП в автомобиле Volvo пострадал водитель, госпитализирован в медучреждение. 43-летняя пассажир погибла на месте.

В автомобиле Geely пострадала пассажир – 16-летняя девочка. Ее госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.