Утром 1 января псковичи вышли на новогодний забег «На спорте после курантов»

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Традиционный новогодний забег «На спорте после курантов» состоялся в Пскове утром 1 января. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщил организатор мероприятия, руководитель школы бега ProSport Александр Кузьмин.

«Сегодня мы не соревновались в скорости и силе за позиции в финишном протоколе. Дружественная пробежка по Финскому парку, новогодние костюмы, горячий чай и сладкое угощение от партнёра мероприятия – мы постарались создать тёплую новогоднюю атмосферу для всех участников забега», – отметил Александр Кузьмин.

По его словам, забег состоялся уже в седьмой раз. Участие в нем приняли около 150 псковичей.