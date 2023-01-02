Псковичам рассказали о новой выставке в музее «Михайловское»

Пресс-служба музея-заповедника «Михайловское»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» посетители смогут попасть на новую выставку «Первая встреча». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Михайловское».

На экспозиции выставлены недавние поступления в фондовые коллекции заповедника: 46 предметов из числа приобретённых или подаренных музею в 2020—2021 годах.

«Сообразуясь с камерными размерами помещения, где было решено проводить выставку, авторы экспозиции остановились на том, чтобы представить жителям и гостям Святогорья предметы, не требующие значительного пространства для показа. Это графика разных лет, почтовые карточки и фотографии с видами псковских пушкинских мест, книги с автографами людей, чьи жизнь и творчество неотделимы от истории Пушкинского заповедника», — поделились в музее.

«Новая встреча», по словам сотрудников заповедника, это своего рода художественная летопись музея в год столетия со времени его послереволюционного возрождения и поклон авторам — друзьям «Михайловского». В числе которых: писатель Валентин Курбатов, поэт Михаил Дудин, фотограф Рудольф Кучеров и многие другие.

Ознакомиться с выставкой можно в круглом зале анфилады выставочных залов музейного научно-культурного центра в поселке Пушкинские Горы, по адресу: бульвар Гейченко, дом 1. Выставка будет открыта до 28 февраля 2023 года. Рекомендуемый возраст для посещения — 6+.