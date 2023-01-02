В новогоднюю ночь в Пскове не зафиксировали происшествий

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Новогодняя ночь в Пскове и Псковской области прошла без происшествий. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Росгвардии России по Псковской области.

За порядком в ночь с 31 декабря на 1 января за порядок пристально следили сотрудники ОВД и Росгвардии. По словам сотрудников ведомств никаких нарушений общественного порядка не произошло.

«Для незамедлительного реагирования и оказания помощи гражданам экипажи вневедомственной охраны Росгвардии продолжают нести службу на маршрутах патрулирования в круглосуточном режиме, сотрудники ОМОН «Кром» регионального управления Росгвардии оказывают содействие полиции в охране общественного порядка на территории города Пскова», – поделились в пресс-службе ведомства.