В Пскове отремонтировали около 7 километров дорог за прошедший год

Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

Глава Пскова Борис Елкин подвёл итоги 2022 года касательно ремонта дорог. Он сообщил о результатах в своём Telegram-канале.

За 2022 году в Пскове ремонтные работы проводились на участке общей длиной около 7 километров. Небольшой километраж объясняется капиталоемкостью объектов.

«Благодаря нацпроектам завершены масштабные реконструкции улиц Кузбасской Дивизии и Леона Поземского. Закончен ремонт участков Рижского проспекта и улицы Труда. Стартовал капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса», —поделили глава региона.

Также, Борис Елкин отметил, что за счет средств Дорожного фонда Псковской области до окончания намеченных сроков отремонтированы улицы Майская, Светлая и Хвойная. Кроме того, выравнивающий слой асфальта уже появился на Индустриальной, Новаторов и Евлентьева. В проекте в ближайшее время реконструировать улицу Алехина.

«Началось проектирование реконструкции Гаражного проезда, улицы Индустриальной, Красноармейской и Ольгинской набережных. Заключены контракты на ремонт улиц Коммунальной, 128-й Стрелковой Дивизии, Харченко, Дновской, Спартака, Торфяной, Лепешинского, Солнечной, Новгородской, Николая Васильева», — добавил глава города.