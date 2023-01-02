В «Луки Парке» прошли праздничные мероприятия с Дедом Морозом и Снегурочкой

Фото: «Великолукская правда. Новости»

В «Луки Парке» состоялись игры с Дедом Морозом и Снегурочкой. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

И хоть погода за окном вовсе не новогодняя, великолучанам было некогда грустить. Создавать атмосферу праздника к ним прибыл Дед Мороз со Снегурочкой.

В первый день нового, 2023 года, в «Луки Парке» было организовано весёлое мероприятие для детей. Игры и квесты ждали присутствующих на празднике. Дед Мороз, Снегурочка и мишка Умка подготовили развлечения на любой вкус: игры, танцы, конкурсы и загадки.

Юные великолучане с удовольствием выполняли задания на разные тематики, разгадывали новогодние ребусы, пели и танцевали. Помимо этого, в «Луки Парке» любой желающий мог сыграть в аркадные игры, отведать бургеров в кафе и покататься на колесе обозрения. И хоть часть других аттракционов в связи с погодными условиями была закрыта, включая каток, великолучанан пообещали, что с приходом минусовых температур, ледовая площадка в «Луки Парке» вновь заработает.

С мероприятиями, которые пройдут в парке в новогодние праздники, можно ознакомиться в группе «Луки Парка».