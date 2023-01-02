Глава Пскова поделился результатами по ремонту мостов за 2022 год

Фото: Троицкий мост открыли для движения

По словам главы Пскова Бориса Елкин, результаты в части ремонта мостов более чем впечатляющие. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Нам удалось раньше срока открыть для движения сразу два капиталоемких объекта», — поделился глава города. Так, почти на год опережая установленные сроки, открылся после капремонта мост через реку Милевку в створе улицы Гремячей. «Более 6 лет переправа была закрыта для автомобилей, а последнее время и для пешеходов. Отремонтированный мост значительно разгрузит Запсковье, связывая по короткой дороге два крупных микрорайона», — отметил Борис Елкин.

Кроме того, произошло долгожданное открытие Троицкого моста, оно состоялось накануне Нового года. «Несмотря на то, что реконструкция не завершена, проведенный объем работ позволил вернуть общественный и личный транспорт, а также пешеходов на привычные маршруты», — подчеркнул глава Пскова.

По его словам, в 2023 году мост и прилегающую территорию облагородят и тогда работы будут полностью завершены. «Большие планы и по приведению в порядок Ольгинского моста. Весной проведем ремонт покрытия с применением литого асфальтобетона. Это позволит улучшить состояние проезжей части в ожидании капитального ремонта», — поделился планами на будущее Борис Елкин.