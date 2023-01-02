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НовостиОбщество2 января 2023 8:08

2 декабря в Псковской области ожидаются осадки в виде дождя

Источник:kp.ru
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Облачная погода и дождь, переходящий в мокрый снег, прогнозируют синоптики в Псковской области сегодня, 2 января. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Псковском гидрометцентре.

Днём преимущественно будет без осадков, а вечером на юго-западе области возможен небольшой мокрый снег. На дорогах будет гололед.

Ветер ночью будет дуть западных направлений, а днем преимущественно южный умеренный. Температура по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём будет колебаться от -2 до +1 градусов.