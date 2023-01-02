Отсутствующие тротуары появятся на трех улицах Пскова

Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

За 2022 году в Пскове особое внимание уделялось тротуарам. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Практически все реконструкции, капитальные ремонты и ремонты дорог также включали и благоустройство прилегающей пешеходной зоны. «Кроме того действует отдельная программа по созданию пешеходных дорожек. Так, более 5 километров тротуаров появилось вдоль улицы Советской Армии и около 1 километра – вдоль улицы Яна Райниса», — подчеркнул глава города.

На уже существующих тротуарах выполнили работы по понижению бортового камня. Такие работы по созданию «Доступной среды» провели по 19 адресам.

«Запроектированы недостающие дорожки еще в трех местах», — добавил Борис Елкин. По его словам, уже заключены контракты на строительство более 2,5 километров тротуаров по улице Шоссейной и более 1,5 километров — по улице Ижорского Батальона. «Определены подрядчики на устройство тротуаров вдоль улицы Новгородской и Рижского проспекта к ТЦ Фьорд Плаза», — подчеркнул глава.

Кроме того, он отметил, что ещё одним приоритетным направлением является — развитие велотранспортной системы. Так, в 2022 году началась разработка проекта по созданию связанной велосети длиной более 90 километров.