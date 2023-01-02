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НовостиОбщество2 января 2023 10:22

Три больших игровых комплекса появятся в парках Пскова

Источник:kp.ru
Фото: главы Пскова Бориса Елкина

Фото: главы Пскова Бориса Елкина

О результатах благоустройства дворовых территорий сообщил в своем Telegram-канале глава Пскова Борис Елкин.

В 2022 году благодаря национальному проекту «жилье и городская среда» в Пскове было приведено в порядок 11 дворов. Там замененили асфальтовое покрытие проездов и тротуаров, сделали парковки, установили скамейки и урны.

«Приведены в порядок 9 междворовых проездов в разных частях города. Перечень адресов был составлен с учетом обращений псковичей», — подчеркнул глава города.

Кроме того, было проведено масштабное обновление детских площадок во дворах города. Таким образом, новые игровые элементы появились по 40 адресам. Также, был заключен контракт на установку трех больших игровых комплексов в Детском и Финском парках.