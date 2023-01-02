Расписание поезда «Новосокольники — Великие Луки» изменится с 6 января

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С пятницы, 6 января, в Псковской области поменяется расписание движения поезда №6506, которые следует по маршруту «Новосокольники – Великие Луки». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

В комитете подчеркнули, что изменения связаны с техническими причинами. С 6 января изменится время прибытия поезда на станцию «Воробецкая» (06:55-07:00), остановочный пункт «481 км» (07:04-07:05) и в Великие Луки (07:10).

«От Новосокольников до станции Воробецкой поезд следует действующим расписанием», – заявили в пресс-службе профильного комитета.