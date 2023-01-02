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НовостиОбщество2 января 2023 11:39

В Пскове планируют благоустроить парки вдоль реки Милевки и Сиреневого бульвара

Источник:kp.ru
Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

Об итогах создания комфортной городской среды в Пскове рассказал в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

За 2022 году Псков очень приобразился, стал уютнее и красивее. Борис Елкин рассказал об изменениях. «Завершено благоустройство парка имени Юрия Гагарина на Запсковье. Обустроены пешеходные дорожки из тротуарной плитки и освещение, смонтированы детская, спортивная и воркаут-площадки», — поделился глава города.

Кроме того, в Пскове создали парк в честь 300-летия прокуратуры РФ на Завеличье. Здесь организовали прогулочную зону и современное спортивное пространство для скейтеров.

«Для комфортного отдыха горожан установлено 11 лежаков на набережной реки Великой и в Финском парке. А на городском пляже – кабинки для переодевания и парковые диваны», — добавил Борис Елкин. По словам главы, на очереди стоит благоустройство парка реки Милевки, пространства вдоль Сиреневого бульвара и оснащение трех общественных территорий детскими игровыми комплексами.