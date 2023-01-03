Путин наградил псковскую военнослужащую Валентину Короленко медалью «За спасение погибавших»

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Медалью «За спасение погибавших» из рук Президента РФ Владимира Путина награждена гвардии лейтенант ВДВ медицинской службы Валентина Короленко, сообщается в группе «ВДВ России» в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме государственной награды, Валентина Короленко была удостоена встать в строй военнослужащих, которых увидела вся Россия за спиной у президента во время его новогодней речи.

Ранее мы рассказали, как гвардии ефрейтор ВДВ Тимофей Матвеев, служащий механиком-водителем танка Т-72БЗ отдельного танкового батальона Псковского соединения ВДВ оказался в числе военных, впервые за всю историю появившихся на экранах телевизоров во время курантов.