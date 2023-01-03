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НовостиОбщество3 января 2023 20:39

Женщина погибла, двое детей госпитализированы в ходе ДТП в Порховском районе

Источник:kp.ru
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В Порховском районе у деревни Большие Луки водитель автомобиля Haval f7 не справился с управлением. В ходе опрокидывания авто в кювет, погибла женщина, пострадали двое детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

34-летний водитель допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля.

В ДТП погибла 35-летняя пассажирка, дети 9-ти и 5-ти лет были госпитализированы сотрудниками скорой помощи.

Водитель отказался от госпитализации.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ДПС, на место аварии прибыли пожарные и бригада скорой медицинской помощи.