Псковичи поделились любимыми новогодними традициями

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Выяснилось, что самая любимая новогодняя традиция псковичей — встречи с родными и друзьями.Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе сервиса поиска высокооплачиваемой работы SuperJob.

Представительницы прекрасного пола больше любят украшать дом, наряжать ёлку, загадывать желания под бой курантов, а мужчины отметили, что любят вкусно поесть, отдохнуть и попариться в бане. Собираться с родными и друзьями для встречи Нового года — любимая традиция 16 % псковичей. Только 12 % опрошенных назвали традиционным предновогодним любимым делом украшение дома и ёлки.

Всего 4 % респондентов любят обмениваться подарками и организовывать праздничное застолье. 7 % респондентов любят загадывать желания в новогоднюю ночь. Каждый двадцатый не представляет праздника «без тазика оливье».

Ещё 4 % респондентов любят новогодние праздники за возможность отдохнуть. 2 % респондентов любят ходить под Новый год в баню, запускать фейерверки, готовить праздничные блюда и смотреть новогодние фильмы.

Всего 1 % горожан любят путешествовать в новогодние праздники и встречать праздник в новых местах. У 3 % проводы старого года неизменно связаны с любимым игристым напитком. Среди прочих традиций: уличные гулянья, пение, встреча Деда Мороза и Снегурочки, избавление от старых вещей и прочее.