Дед Мороз со Снегурочкой пришли в гости к детям сотрудников полиции

Фото: пресс-служба УМВД по Псковской области

Дед Мороз и Снегурочка поздравили с Новым годом детей сотрудников полиции. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову поздравили малышей с наступившим праздником, пожелали им здоровья, удачи и исполнения желаний и вручили детям подарки.

«Полицейские вручили детям традиционные сладкие угощения. Не обошлось и без веселого хоровода вокруг елки со Снегурочкой. Ребята были в восторге от этого общения. А родители сердечно поблагодарили коллег за теплые слова и внимание к детям», — подчеркнули в сообщении.

В ходе праздничного мероприятия Дед Мороз и Снегурочка также напомнили ребятам о мерах личной безопасности и соблюдении требований Правил дорожного движения. Отметим, что в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» в области проходит целый ряд мероприятий. Стражи правопорядка призывают неравнодушных граждан, общественные организации и средства массовой информации поддержать эту масштабную социальную акцию.