Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 января 2023 6:48

Псковским водителям сообщили о месте поведения массовых проверок

Источник:kp.ru
.

.

Псковских водителей предупредили о массовой проверке, которая состоится 4 и 5 января. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Ключевой целью мероприятия будет выявление правонарушений, связанных с перевозкой пассажиров автобусами, с перевозкой несовершеннолетних без использования ремней безопасности либо иных удерживающих устройств, а также на пресечение незаконных перевозок пассажиров транспортными средствами.

Кроме того, будут отрабатываться правонарушения, связанные с несоблюдением правил проезда пешеходных переходов. Сотрудники ГИБДД также будут осуществлять надзор за соблюдением правил дорожного движения пешеходами. Время и место проведения массовой отработки: 4 и 5 января с 10:00 до 10:40 на улице Вокзальной, дом 21.