Псковским водителям сообщили о месте поведения массовых проверок

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Псковских водителей предупредили о массовой проверке, которая состоится 4 и 5 января. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Ключевой целью мероприятия будет выявление правонарушений, связанных с перевозкой пассажиров автобусами, с перевозкой несовершеннолетних без использования ремней безопасности либо иных удерживающих устройств, а также на пресечение незаконных перевозок пассажиров транспортными средствами.

Кроме того, будут отрабатываться правонарушения, связанные с несоблюдением правил проезда пешеходных переходов. Сотрудники ГИБДД также будут осуществлять надзор за соблюдением правил дорожного движения пешеходами. Время и место проведения массовой отработки: 4 и 5 января с 10:00 до 10:40 на улице Вокзальной, дом 21.