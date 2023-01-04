Псковский губернатор в рамках Елки желаний порадовал детей, оставшихся без попечения родителей

Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил семь подарков детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«На Новый год каждый ребёнок ждёт деда Мороза, который исполнит его мечты. Особенно верят в волшебство дети из социальных учреждений, которые остались без родительского тепла и заботы», — подчеркнул глава региона.

Накануне Нового года он исполнил мечты 7 воспитанников детских домов. Благодаря акции Ёлка желаний детки получили нужные подарки прямо перед самым праздником.

«Спасибо всем добрым волшебникам, которые участвуют в акции Ёлка желаний и помогают сбываться самым заветным детским мечтам!» — заключил губернатор.