«Забег обещаний» прошёл в Великих Луках 1 января

«Забег обещаний» состоялся в городе Великие Луки

Новогодний «Забег обещаний» состоялся на площади Ленина в Великих Луках в первый день 2023 года. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Спортинформ».

Организаторы отметили, что это был открытый праздничный забег для всех, кто хочет бежать к мечте. Около 80 человек стали участниками данного события 1 января.

Отмечается, что дистанция составила 2023 метра, её можно было преодолеть ходьбой либо бегом. «Ключевой особенностью забега являлось то, что каждый участник совершил пробег со своим обещанием на грудном номере», — сообщили организаторы.