Шесть человек госпитализированы после серьёзного ДТП в Псковском районе

Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»

В Псковском районе на 21-м километре трассы А-212 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали шесть человек. Об этом сообщил Telegram-канале «Псковская сводка».

По данным экспертов, произошло лобовое столкновение автомобилей Kia Soul и Peugeot 3008, после чего Kia Soul вылетел в кювет. Прибывшие на место происшествия спасатели были вынуждены с помощью гидравлического инструмента деблокировать четырёх пострадавших из автомобиля Kia. После этого, пострадавших передали бригаде скорой помощи для госпитализации в медицинское учреждение. Также из автомобиля Peugeot были извлечены и госпитализированы 57-летний водитель и 24-летняя пассажирка.

В результате в медучреждения были доставлены все участники дорожно-транспортного происшествия. По предварительным данным, трое пострадавших на данный момент находятся в тяжелом состоянии.

На месте продолжают работать бригады скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.