На «Полистовские святки» приглашают псковичей в Локнянский район

Фото: Полистовский заповедник

В деревне Гоголево Локнянского района пройдёт мероприятие под названием «Полистовские святки». Об этом сообщил Полистовскй заповедник в своей группе «ВКонтакте».

Гостей ждут интересные кулинарные и творческие мастер-классы и представления возле ёлки, деревенская ярмарка, а также вкусные угощения. Посетителям предложат прокатиться на снегоходах, поучаствовать в гаданиях, поиграть в зимние игры. Завершится праздник новогодним костром.

Мероприятие пройдёт в деревне Гоголево 5 января. Начало праздника в 13:00.