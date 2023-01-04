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НовостиЗвезды4 января 2023 11:38

На «Полистовские святки» приглашают псковичей в Локнянский район

Источник:kp.ru
Фото: Полистовский заповедник

Фото: Полистовский заповедник

В деревне Гоголево Локнянского района пройдёт мероприятие под названием «Полистовские святки». Об этом сообщил Полистовскй заповедник в своей группе «ВКонтакте».

Гостей ждут интересные кулинарные и творческие мастер-классы и представления возле ёлки, деревенская ярмарка, а также вкусные угощения. Посетителям предложат прокатиться на снегоходах, поучаствовать в гаданиях, поиграть в зимние игры. Завершится праздник новогодним костром.

Мероприятие пройдёт в деревне Гоголево 5 января. Начало праздника в 13:00.