Пушкиногорский музей-заповедник «Михайловское» открыл виртуальную выставку

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Сегодня, 4 января, в день рождения Энгеля Насибулина, советского и российского художника и скульптора, иллюстратора произведений А. С. Пушкина, музей-заповедник «Михайловское» открыл виртуальную выставку. Об этом организация сообщила в своей группе «ВКонтакте».

Художник создал иллюстрации к 600 книгам разных авторов почти на всех языках мира. Его работы находятся практически во всех пушкинских музеях страны, в Музее А. А. Ахматовой, в частных коллекциях в России и за рубежом. «В 1998—1999 годах он активно участвовал в создании музея А. С. Пушкина в Нью-Йорке, был главным художником XL Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в Михайловском», — говорится в сообщении.

Пушкин и его герои стали ключевой и практически единственной в последние годы темой в творчестве Энгеля Насибулина. Это «Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Михайловская лирика», «Лицейская лирика», «Болдинская лирика», «Граф Нулин», «История села Горюхина».

«В течение многих лет художник несколько месяцев в году обязательно проводил в Пушкиногорье на своей творческой даче в Петровском», — рассказали в музее. В 2023 году кролика (кота) музей решил представить серию рисунков Э. Х. Насибулина «Пушкин и заяц» из фондов Пушкинского Заповедника.