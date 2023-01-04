В Локнянском районе убрали несанкционированную свалку

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Шесть несанкционированных свалок с отходами производства и потребления выявили в Псковской области с начала прошлого года. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На территории Псковской области с начала 2022 года прошло 456 контрольных мероприятий. По итогам выездных обследований сотрудники ведомства обнаружили несанкционированные свалки отходов производства и потребления в Новосокольническом, Локнянском, Опочецком, Себежском и Печорском районах Псковской области. Отмечается, что суммарная площадь захламления свалками составила 2,16 га, из них была убрана одна свалка площадью 0,001 га в Локнянском районе.

В целях ускорения устранения свалок ведомство направило письма в адреса администраций рацонов Псковской области в отношении пяти свалок.Согласно поступившим ответам в отношении одного земельного участка, на котором расположена свалка площадью 0,9578 га, органами местного самоуправления проводится работа по переводу данного участка в земли промышленности.

По поводу другой свалки, площадью 0,25 га, получено гарантийное письмо о её ликвидации силами органов местного самоуправления.