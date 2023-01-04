Псковичам напомнили правила безопасного катания на «ватрушке»

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Одной из популярных зимних забав, по прежнему, остаётся катание на ватрушке (или тюбинге). Однако это зимнее развлечение может быть опасным и непредсказуемый. МЧС разместила памятку катания на ватрушке на своём сайте.

Ватрушки могут развивать достаточно большую скорость и, закручиваясь, могут стать практически неуправляемыми. Сотрудники МЧС напомнили псковичам несколько правил:

—Ватрушка не должна быть перегружена. Как правило, максимально допустимый вес указан в характеристиках каждой модели. Опасно садиться на ватрушку вдвоем, из нее можно вылететь. Нельзя соединять ватрушки «паровозиком», так как они могут перевернуться

— Уклон склона для катания на санках-ватрушках не должен превышать 20 градусов. Внизу склона должно быть достаточно места для торможения. Не следует кататься по склонам, поросшим деревьями

— Не стоит кататься на надувных санках при наличии на склонах ям, бугров, торчащих кустов, камней, а также по песку или щебню.

— Нельзя кататься по поверхности с трамплинами или другими препятствиями, кататься в зоне работы снегоуборочной техники.

— Перед началом спуска необходимо убедиться, что впереди нет никого из катающихся, особенно детей.

— Следует помнить, что кататься на ватрушках следует сидя. Не следует пытаться кататься стоя

— Ни в коем случае нельзя привязывать надувные санки к транспортным средствам: автомобилям, снегокатам, квадроциклам

— Не кататься на ватрушках в состоянии алкогольного опьянения.

Эти несложные правила помогут обезопасить себя и окружающих от возможных травм и повреждений.