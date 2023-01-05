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НовостиПолитика5 января 2023 7:34

Просьбу матери мобилизованного из Гдовского района о помощи по хозяйству выполнили бойцы студенческого отряда

Источник:kp.ru
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В Псковской области продолжается точечная отработка обращений семей мобилизованных. Об очередной помощи рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Четверо студентов в этот раз отозвались на просьбу матери мобилизованного из Гдовского района. Женщина попросила помочь с наколкой дров для топки печи.

Бойцы отряда «Снежный десант» ПсковГУ почти за пять часов справились с работой.

«Здорово, что у нас такая добрая, отзывчивая и инициативная молодёжь», — отметил Михаил Ведерников.