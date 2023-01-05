Названы самые распространенные обращения в скорую во время новогодних каникул в Пскове

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О самых частых и типичных для псковичей жалоб для обращения в скорую помощь назвали в комитете по здравоохранению Псковской области.

«В период новогодних каникул Псковская станция скорой помощи продолжает работать в привычном режиме. По статистике в этот период возрастает количество вызовов от жителей области», – сообщили в комитете по здравоохранению.

К наиболее типичным обращениям, например на повышение давления, острые боли в сердце и в районе живота, высокую температуру, добавляются ожоги и различные травмы.

Медики призывают псковичей внимательней относиться к своему здоровью и безопасности.