В Порхове проходит фестиваль «Вернём каши на столы наши»

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5 января в Порхове стартовал пятый фестиваль, посвященный приготовлению каш и сохранению их традиционных рецептов «Вернём каши на столы наши». Об этом пишет ПАИ.

«Хотели придумать что-то значимое для района, необычное и интересное. А поскольку каши являются блюдами древних времён и их рецепты даже передают от поколения к поколению, то выбор пал именно на них», — рассказала начальник управления культуры Порховского района Светлана Григорьева.

Кашевары борются за определение лучше каши и тех, кто войдёт в тройку победителей. В конкурсе участвуют профессиональные повара и любители. Лучшую кашу определит комиссия профессионалов и гости фестиваля.

К середине дня определились и фавориты гостей фестиваля. Люди чаще всего берут на дегустацию перловку, пшёнку и горох. Чаще всего роль играет не столько каша, как её начинка.

Кстати, ранее одна из организаторов фемтиваля предлагала закрывшийся Макдонольдс в Пскове заменить крафт-стаканчиками с кашей (Подробности)