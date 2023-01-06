В доме Великолукского района найдены тела двух сожителей

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В частном доме Великолукского района 5 января были найдены тела двух сожителей со следами носильственной смерти. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области.

Накануне вечером в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении мертвыми мужчины и женщины.

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Прибывшие на место обнаружения тел полиция выявила, что женщина могла быть убита ножевым ранением в живот, а мужчина – огнестрельным в грудную клетку.

По данному факту было принято провести неотложные следственные действия. Проверкой всех обстоятельств случившегося занялись следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области