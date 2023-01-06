Весной в Пскове планируют открыть парк экстремальных видов спорта

Фото: новый скейт-парк в Пскове

Спортивная инфраструктура Пскова активно развивалась в 2022 году. Одним из значимых событий стало открытие первого в городе скейт-парка, второй парк экстремальных видов спорта уже построили на улице Леона Поземского, однако его открытие запланировано на весну этого года. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава Пскова Борис Елкин.

По программе «Газпром — детям» был создан многофункциональный спортивный комплекс на стадионе «Электрон». Там появилось специально оборудованное искусственное поле для мини-футбола, площадки для волейбола, баскетбола и легкоатлетические дорожки.

Кроме того, на стадионе «Машиностроитель» поставили первый в регионе адаптированный спортивный комплекс для людей с ОВЗ, а в одной из трибун открыли универсальный компьютерный центр для занятий киберспортом.

Также, было закуплено оборудование для создания ещё одного футбольного поля на «Машиностроителе», которое будет соответствовать стандартам РФС. Глава города добавил, что одна из самых крупных и оснащённых воркаут-площадок в Пскове пополнилась ещё одним комплексом: футбольными воротами и баскетбольным кольцом.