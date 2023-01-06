Два предприятия Псковской области повысили эффективность работы благодаря нацпроекту

Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Два псковских предприятия стали работать эффективнее благодаря национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости» в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Так, эксперты АНО «Федеральный центр компетенций производительности труда» подключились к работе на псковском хлебокомбинате и «Псков-Полимере». «Оптимизация работы позволит предприятиям сократить время производства продукции», — подчеркнул глава региона.

Кроме того, в ЗАО «ЗЭТО» на базе технопарка «Электрополис» создали «Фабрика процессов», где сотрудников на практике обучают принципам бережливого производства, чтобы сделать себестоимость продукции минимальной. Уже 40 человек обучились таким технологиям.