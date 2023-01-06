Псковичам сообщили о порядке действий в случае обнаружения оружия

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О последовательности действий в случае утраты или обнаружения оружия рассказали жителям Псковской области в Росгвардии. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ведомства.

В соответствии с законодательством, в случае утраты ружья или иного зарегистрированного предмета вооружения владелец должен без промедления (не позднее суток) сообщить об этом в Росгвардию. Такие образом, будет оперативно организован розыск, что предотвратит использования утраченного оружия злоумышленниками.

При обнаружении чужого утраченного оружия важно сразу сообщить о находке в правоохранительные органы. Это можно сделать, например, по телефону единой службы спасения 112.

Утрата гражданского оружия вследствие нарушения требований закона влечёт административную ответственность, включающую штраф в размере до десяти тысяч рублей и лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до трёх лет. А сокрытие факта утраты может повлечь и уголовную ответственность. Таким образом, наказание за небрежное хранение огнестрельного оружия, которое использовалось другим лицом и повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, включает лишение свободы.