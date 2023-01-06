Каток в Финском парке Пскова вновь заработает с 6 января

Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

В Псков вернулась морозная погода, а значит запланировано открытие катков города. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Глава региона сообщил, что каток в Финском парке вновь подготавливают к открытию. «За время оттепели ледовое покрытие растаяло почти полностью», — подчеркнул Борис Елкин. Два дня специалисты вели активную работу, чтобы привести каток в надлежащее состояние после затянувшейся оттепели: заново заливали и выравнивали лёд.

Глава города отметил, что каток вновь откроется уже 6 января. «Надеюсь, настоящая зимняя погода даст возможность с пользой и удовольствием провести остаток новогодних каникул», — отметил Борис Елкин.