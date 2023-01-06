Подведены итоги порховского фестиваля «Вернём каши на столы наши»

Фото: газета «Порховский вестник»

В Порхове прошёл V Межмуниципальный фестиваль «Вернём каши на столы наши». Об итогах сообщила газета «Порховский вестник».

На открытии фестиваля с приветственным словом выступил глава Порховского района Юрий Семёнов. «Каша всегда была и будет оставаться истинно русской едой. Благодаря ей наш народ имеет такую неимоверную физическую силу и бодрость духа», — подечеркнул он.

Отмечается, что участники фестиваля привезли множество разных рецептов каш. «Порховичи целыми семьями подходили к каждому столу и с удовольствием пробовали все приготовленные блюда. На морозе у всех разыгрался страшный аппетит, поэтому опоздавшим каши не хватило», — отметили в сообщении.

По итогам фестиваля в номинации «Солдатская каша» победу одержали:

— 1-е место – Дедовичский многопрофильный техникум;

— 2-е место – Центр добровольчества Порхова;

— 3-е место – Славковский СКК.

В номинация «По старинным рецептам» места распределились следующим образом:

— 1-е место – Островский район;

— 2-е место – Клуб «Берегиня»;

— 3-е место – Мария Химина.

В номинации «Детская каша» первое место одержал Порховский музей.

В номинации «По собственному рецепту»:

— 1-е место – Порховское СКК;

— 2-е место – Порховская библиотека.

Приз зрительских симпатий посетители фестиваля отдали участникам центра добровольчества.