Безопасность рождественских праздников обеспечат сотрудники псковской Росгвардии

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6 и 7 января сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области, а также полиция, будут задействованы в обеспечении безопасности и охране общественного порядка при проведении праздничных рождественских мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ОМОН «Кром» регионального Управления Росгвардии будут патрулировать районы с храмами, соборами и церквями. Рядом с местами проведения праздничных рождественских гуляний будут проходить районы патрулирования экипажей вневедомственной охраны Росгвардии.

Подразделения лицензионно-разрешительной работы усилят надзор за объектами торговли и хранения гражданского оружия.