Эксперты сообщили, как спасти псковские советские вывески

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Псковские эксперты сообщили, что не соответствующие дизайн-коду советские вывески необходимо сохранять. Об этом сообщила «Псковская правда».

Такое мнение высказал член комиссии по согласованию вывесок, псковский дизайнер Михаил Гнедин. По его словам, хоть некоторые вывески и не вписываются в дизайн-код, но очень памятны псковичам. Именно поэтому иногда комиссия принимает решение оставить такие ставшие частью городской среды элементы.

«На уровне комиссии есть понимание, что эти вывески нужно сохранять. Пока решения по ним проходят через комиссию, можно быть спокойным, что тот или иной объект не будет уничтожен», — подчеркнул Гнедин.

Однако, по его словам, некоторые вывески находятся в плохом состоянии и требуют реставрации. Так, например, вывеска магазина «Ракета» на Октябрьском проспекте была успешно отреставрирована и возвращена на место силами Северо-Западной инвестиционной компании.

Михаил Гнедин предложил восстановить и вывеску «Мебель» на здании магазина на Народной. «Советское наследие ценно тем, что вещи делались с умом. Архитекторы и художники отталкивались не только от функционала и материала - они свои функциональные здания умудрялись помещать в историческую среду, не конфликтуя с ней», — пояснил спикер.