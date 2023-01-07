Лечебные прогулки становятся популярными у пенсионеров Острова

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В Острове утро и вечер для пенсионеров начинается с лечебной прогулки. Организаторами ежедневной ходьбы для здоровья стали члены местного отделения Союза пенсионеров России, пишет газета «Островские вести».

Сохранить здоровье и продлить жизнь можно с помощью движения – так считают в Союзе пенсионеров. Кроме того, организаторы прогулок уверены, что такая физическая нагрузка сокращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляют кости, исключает остеопороз, снижает риск простуд и ожирения.

«Утренняя ходьба освежает и заряжает энергией на весь день. А вечерняя ходьба помогает снять напряжение и стресс, накопившиеся за день, и улучшает качество сна. Здесь важна не скорость, а продолжительность прогулки. Бодрая ходьба в течение часа 3-5 раз в неделю помогает сбросить лишний вес, поднять настроение, улучшить функциональное состояние организма, нормализовать давление», — отмечают активисты.

Для занятий ходьбой допускаются не все. Главными противопоказаниями являются повышенное артериального давления, отклонения в сердечно-сосудистой системе, хронические заболевания, особенно опорно-двигательного аппарата. Важно перед началом занятий проконсультироваться с врачом.