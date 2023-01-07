Юная жительница Острова помогает мобилизованным псковичам

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Юная жительница Острова Варвара с мамой и тетей помогают на пункте сбора гуманитарной помощи для мобильных граждан. Каждую отправку посылок девочка сопровождает гостинцами, купленными на скопленные деньги. Об этом рассказала жительница Острова Татьяна Голикова.

Копить средства у девочки получается благодаря хорошим оценкам. Деньги являются похвалой за пятерки от дедушки. Кроме гостинцев, в посылках из Острова Варвара отправляет письма и даже видео приветы.

«И вот мои артиллеристы попросили своего военного Деда Мороза, что бы он подарил Варваре планшет, на который она так хотела накопить, а так же передал их письмо с фронта с благодарностями и поздравлениями», – рассказала Татьяна Голикова.