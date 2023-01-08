Ресторан «Мюнхель» загорелся 8 января на Октябрьском проспекте в Пскове

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В Пскове около 13:11 загорелся ресторан Münhell на Октябрьском проспекте. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
По информации МЧС, возгорание произошло в подсобном помещении на мансарде здания.
До приезда пожарных расчетов, из здания самостоятельно эвакуировались восемь сотрудников ресторана.
Огонь на площади 200 квадратных метров удалось ликвидировать к 15:43. К 17 часам были ликвидированы все последствия пожара.
На месте также работала бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, это не первый пожар в ресторане Münhell. В предыдущий раз возгорание также произошло на мансарде, но очагом стала вытяжка мангала на кухне.