В Себеже Дед Мороз и Снегурочка сплавлялись по реке на сапбордах

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В Себеже спортсмены Центра спортивного туризма и путешествий в образе Деда Мороза, Снегурочки и их помощников сплавлялись на сапбордах по реке Угоринке. Об этом сообщает газета «Призыв».

Сапборды, на которых сказочные волшебники отправились заплыв, были закуплены на средства поддержки от «Росмолодежи». Средства были получены Центром в октябре 2022 года за вовлечение детей и подростков в активную деятельность.

«Летом проведём мастер-классы по сапбордингу, экскурсии и походы на байдарках. А уже в конце декабря к нам приехало 11 сапбордов, и мы, конечно же, не смогли устоять: наша активная команда во главе с Дедом Морозом совершила заплыв по реке Угоринке», — рассказали участники центра спортивного туризма.