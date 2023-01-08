Порядка тысячи жителей Псковского района остались без воды из-за мороза

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Порядка тысячи жителей Псковского района на сутки остались без воды. Насос не выдержал мороза и перестал качать воду в дома деревни Ваулино. В настоящее время людям приходится использовать воду из колонок. Об этом сообщают жители деревни.

На просьбу о помощи с восстановлением водоснабжения отреагировала глава Псковского района Наталья Фёдорова. По ее словам, муниципальное предприятие «Коммунальные услуги» держит ситуацию на контроле.

Согласно информации заместителя директора муниципального предприятия «Коммунальные услуги», в настоящее время обе скважины в районе работают исправно, утечек выявлено не было. Однако отсутствие воды в части домов может быть связано с промерзанием участка водопровода.

Местные жители сообщали, что бригада водоснабжающего предприятия извлекала насос, чтобы отогреть его и отремонтировать.

К вечеру 8 января водоснабжение в деревне восстановить не удалось. «Коммунальные услуги» в свою очередь заверили, что планируют осуществить очередной выезд специалистов для поиска возможной неисправности в понедельник, 9 января.