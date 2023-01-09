Около 400 миллионов потрачено на медоборудование для псковских больниц в 2022 году

Фото: telegram-канал губернатора псковской области Михаила Ведерникова

В прошлом году рамках нацпроекта «Здравоохранение» было закуплено медицинское оборудование на общую сумму почти 400 миллионов рублей. Об этом рассказал в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Так, в Островской межрайонной больнице появился томограф, а Псковская и Новоржевская поликлиника получила рентген-аппараты. В Невельскую больницу был доставлен флюорограф, а рентген-диагностический комплекс получил Великолукский филиал областного онкодиспансера.

«55 млн направлены по проекту "Обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами". Нам удалось привлечь и впервые трудоустроить 180 врачей и средних медицинских работников, из которых 40% переехали из других регионов»,— поделился глава региона.

Кроме этого, был проведён ремонт в 6 медучреждениях: Дедовичской больнице, Псковской городской и детской поликлиниках, Великолукской больнице в деревне Золотково, стоматологических поликлиниках Пскова и Великих Лук.