До - 11 градусов ожидается 9 января в Псковской области

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Согласно прогнозам синоптиков, 9 января в Псковской области ожидается облачная погода. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Днем пройдёт небольшой снег, а вот ночью возможна метель. На дорогах местами будет гололедица. Ветер будет дуть южных направлений днем умеренный, а ночью — сильный порывистый. В среднем температура днем составит от -4 до -9 градусов, а ночью будет колебаться от -6 до-11 ниже нуля.

В Пскове дневная температура будет варьироваться от -5 до-7 градусов, ночью составит -7...-9 градусов. В Великих Луках температура днем от -6 до -8, ночью может опуститься до - 10 градусов.