20 детей появилось на свет в Пскове с начала года

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В Пскове родилось 20 малышей в первые дни 2023 года. Об этом сообщает ГТРК «Псков» со ссылкой на перинатальный центр.

Большинство маленьких псковичей — девочки. Их число составило 12 новорождённых. До конца праздников медработники ожидают пополнения общего числа новорождённых в два раза. Работа в перинатальном центре, несмотря на праздники, не прекращается ни на минуту. Первые малыши появились на свет сразу после боя курантов.

«Новогодняя ночь прошла в рабочем режиме. Были и операции. 1 января родилось трое детей: две девочки и мальчик», — поделилась акушер-гинеколог Псковского перинатального центра Алина Дмитриева.