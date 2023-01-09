Псковские приставы за год выдворили из страны более 230 нелегальных мигрантов

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Более 230 нелегальных мигрантов покинули страну благодаря работе псковских приставов. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

В ведомстве отметили, что поводом для принятия решения выдворения из страны, в основном, является нарушение сроков пребывания на территории страны либо нарушение правил трудовой деятельности. До выселение из России нелегалы проживают в специализированном учреждении для временного содержания. По данным Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области в прошлом году из региона было выдворено 232 иностранных гражданина.

Только за декабрь сотрудники ведомства выдворили из России 17 мигрантов. Среди них граждане Кубы, Вьетнама, Марокко, Ирана, Египта и других африканских стран.

Также 132 мигранта были помещены в пункт временного содержания иностранных граждан. Все они были доставлены сотрудниками силового блока службы до пункта пропуска через госграницу в международном аэропорту «Пулково» города Санкт-Петербурга. Напомним, въезд в Россию для выдворенных из страны граждан теперь будет закрыт на 5 лет.