Псковские эксперты обнаружили остатки лекарств в колбасе

.

Остатки лекарственных средств нашли сотрудники межрегионального Роспотребнадзора в колбасных изделиях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В 3 пробах мясной продукции: колбаса «Докторская», сосиски «Молочные», мясной продукт «Колбасное изделие вареное. Сосиски молочные» специалисты обнаружили несоответствие по показателю КМАФАнМ и по гистологической идентификации состава. Выявлено, что в изделиях есть остатки лекарственных средств: сульфаметоксипиридазин и сульфаметазин.

Кроме того, в шести пробах молока и молочной продукции были зафиксированы отклонения от установленных норм по показателям жирно-кислотного состава: нарушение массовой доли влаги и белка, количества КМАФАнМ, а также наличие стеринов. Всего управление Россельхознадзора с начала прошлого года исследовало 244 пробы пищевой продукции и кормов на территории Псковской области.

По фактам обнаруженных нарушений Управлением Россельхознадзора в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу данной продукции, были возбуждены дела об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ.