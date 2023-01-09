В архиве рассказали о технологии снегоуборки в Великих Луках в 1950-х годах

Фото: архив Псковской области

О технологии уборки снега в Великих Луках в 1950-е годы рассказали в Государственном архиве Псковской области.

Соответствующие материалы можно найти в Решении №23 Исполнительного комитета Великолукского городского Совета депутатов трудящихся от 5 января 1956 года. Там также определены и ответственные за уборку снега, их обязанности и часы уборки.

«Установить, что уборка и очистка территорий должна ежедневно заканчиваться до 8 часов 30 минут утра, а в случае снегопада и метелей немедленно. Очистку крыш от снега производить до 7 часов утра. Сброшенный снег должен быть скучен, а по улицам: Ленина, Пушкина, Карла Либкнехта, Октябрьская, Торопецкая, Ботвина, Матросова, Л. Чайкиной, Спартака, пл. Ленина и вокруг памятника А. Матросову вывезен в тот же день», — сообщается в материалах.

Документ запрещал «наносить повреждения зеленым насаждениям» и «сваливать снег с мусором в реки, канавы, пруды и кюветы». Тех, кто нарушил установленные требования ждал штраф в размере 100 рублей или принудительные работы на срок до одного месяца.